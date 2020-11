Allan: “Fortunato a giocare in Premier League ed all’Everton”

In conferenza stampa, Allan, ex centrocampista del Napoli, ha parlato del fatto che gioca all’Everton e nella Premier League.

A seguire le sue parole:

“Sono fortunato a giocare in Premier League, in uno dei campionati più difficili al mondo. Sono stato molto fortunato con questo trasferimento perché l’Everton è un grande club con giocatori importanti come Richarlison. Sicuramente mi aiuterà a continuare la mia carriera anche in Nazionale.

Con questa crisi sanitaria è difficile vivere al di fuori del club, perché dobbiamo prenderci cura di noi stessi e rimanere cauti per non essere contagiati e poter continuare a giocare il campionato. Per ora è difficile stare insieme, con i miei amici brasiliani che ho in Inghilterra, ma sono sicuro che un giorno le cose andranno meglio. Allora torneremo a incontrarci.

Il calcio inglese è diverso da quello italiano. La Serie A è un campionato molto tattico mentre in Premier l’intensità è altissima. Tutte le squadre giocano ogni partita per vincerla.“

