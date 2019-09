Maradona: “Non ho avuto contatti con club argentini ma sarebbe un onore allenare nel mio paese”

Sul proprio profilo Instagram Diego Armando Maradona parla del suo futuro e della possibilità di allenare dei club argentini.

“Ciao a tutti, vorrei chiarire che non ricevuto nessuno proposta da club argentini come si sta dicendo. Non ho avuto nessun contatto ufficiale con alcun club. Sto bene adesso con la mia salute e per questo sarebbe un onore allenare nel mio paese. Mi sono sempre piaciute le sfide. Un abbraccio a tutti.”

