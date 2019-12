Maradona sui suoi problemi con l’acool: “Dissi che mi rapirono gli UFO”

Diego Armando Maradona ha concesso un’intervista a TyC Sports, dove ha raccontato un aneddoto del suo passato problematico.

Oltre all’aneddoto, El Pide De Oro si è soffermato anche a rivelare chi è lo sportivo argentino più forte per lui. Di seguito le sue parole:

“Adoro il basket, Manu Ginobili sta sopra a tutti. E’ come Messi e Ronaldo per il calcio. Per me è il più grande sportivo della storia argentina, poi c’è uno che giocava col 10 che lo tallona…”

Riferendosi a ciò che fatto in passato invece:

“Una volta avevo bevuto troppo, rimasi 3 giorni fuori casa e quando tornai il quarto dissi che mi avevano rapito gli UFO.“

