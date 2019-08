Il quotidiano spagnolo Marca aggiorna la situazione sull’infortunio di James Rodriguez; il colombiano salterà la partita con il Villareal ed è in dubbio per le gare con la Nazionale.

Arrivano aggiornamenti sulla situazione di James Rodriguez; a riportarli è il quotidiano spagnolo Marca. Il colombiano infatti salterà la partita del Real Madrid contro il Villareal.

Inoltre è in dubbio la sua presenza per le due partite con la Colombia, in programma il 7 e l’11 settembre contro Brasile e Venezuela.

