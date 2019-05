Marca: offerta del Napoli per James Rodriguez, Real non soddisfatto ma Ancelotti insiste

Il quotidiano Marca quest’oggi ha fatto il punto sul mercato del Real Madrid ed ha parlato anche del capitolo cessioni dei blancos.

Secondo Marca il Real starebbe cercando di vendere James Rodriguez e il Napoli sarebbe una delle squadre più interessate al calciatore colombiano. L’offerta degli azzurri, però, non avrebbe soddisfatto le aspettative del Real Madrid. Questo ostacolo non frena Ancelotti che ha deciso di puntare fortemente su James, ritenuto dal tecnico azzurro un calciatore che sarebbe fondamentale per il suo Napoli.

