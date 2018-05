Marchetti: “ADL ha fatto dimenticare Sarri in 24h. Hamsik? Ora può restare”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli.

“De Laurentiis ha evidentemente dato motivazioni ad Ancelotti per rimettersi in gioco su un gradino più basso, perché stiamo parlando di uno dei migliori non solo del mondo, ma della storia. Ora c’è tanta curiosità sul capire come sarà il Napoli di Ancelotti. E De Laurentiis ha avuto la capacità incredibile di far dimenticare Sarri in 24 ore.

Mercato? Ancelotti è abituato a giocatori di grandissima qualità. Ci sono due direttrici, la prima è che la rosa del Napoli è stata capace di ridurre il gap con la Juventus attraverso il gioco e psicologicamente l’arrivo di Ancelotti può migliorare proprio i giocatori, che possono pensare che lui è arrivato lì, vuol dire che magari son forti sul serio. La seconda invece riguarda il mercato, che Ancelotti può attirare giocatori di un certo spessore.

Hamsik? Non so quanto sia avanti nelle trattative cinesi, ma può essere uno dei giocatori che può pensare, vabbe, è arrivato Ancelotti, in Cina ci vado l’anno prossimo”.

