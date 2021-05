Marcolin: “Mi fa rabbia che i calciatori non abbiano capito il danno fatto a loro stessi”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“La cosa che mi fa rabbia è che i calciatori non abbiano capito il danno che hanno fatto a sé stessi. Perdi perché giochi l’Europa League e non la Champions che qui è fondamentale e perdi anche nei premi perché non saranno gli stessi. Loro ieri avrebbero potuto mettere un vaso d’oro intorno a tutto e chiudere in bellezza. Adesso cambia tutto, anche il mercato, le conferme in rose.

Sul gol preso dal Napoli c’è un errore grande di Bakayoko. Lui e Fabian sono senza uomini da marcare e lui è stato messo lì per difendere davanti la difesa. La confusione di Hysaj è dovuta dalla marcatura di due calciatori.

Il fatto di mettere Lozano per tenere bassi loro è stato inutile perché loro non sono mai stati bassi, è successo anche quando hanno affrontato la Juve.

Juve al posto del Verona ieri? Sarebbe stato meglio. Nell’inconscio ieri è stato tutto morbido. Avevi degli slot da giocare, dovevi giocarteli magari andando in ritiro due giorni prima o magari fingendo una litigata per tenere alta la tensione.”

