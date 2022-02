Marcolin: “Napoli e Inter non sono le stesse dell’andata, la gestione della partita degli azzurri fa la differenza”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, h rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“La difesa sta facendo benissimo ma al di là dei singoli è il gioco del Napoli che fa la differenza. Il Napoli tiene molto la palla, solitamente il 70%, e gestisce sempre la partita. Grazie a questa tipologia di gioco i difensori del Napoli chiaramente lavorano bene ma sono impegnati anche meno rispetto a quelli delle altre squadre.

La settimana prossima sarà quella decisiva per le prime della classifica perché oltre a Napoli-Inter c’è anche Atalanta-Juventus. Sarà la settimana della verità.

Questo non è più il Napoli dell’andata e nemmeno l’Inter è la stessa squadra dell’andata. L’Inter col derby perso potrebbe aver perso un po’ di fiducia ed ora si trova al primo momento decisivo della stagione dopo non aver avuto problemi ed esser stata sempre in testa.

Fino ad ora la squadra dell’Inter è sempre stata quella dove l’unica variante è stata Dumfries che all’inizio non giocava. Dal Napoli mi aspetto una grande risposta perché c’è più leggerezza mentre dall’Inter l’aspetto di meno perché sui nerazzurri si è creata qualche aspettativa anche per la gara con il Liverpool.”

