Marcolin: “Nella corsa Scudetto farei le percentuali anche sull’incidenza degli allenatori”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Osimhen sembra un giocatore con i superpoteri. Di testa è imprendibile, in velocità è imprendibile. Sta imparando i movimenti giusti da fare. Ora mi aspetto da lui che in ogni partita possa prendere la squadra per mano. Molti lo paragonano a Weah ma lui quel famoso gol segnato da Weah può farlo, non mi stupirei. E’ un calciatore che sembra avere i superpoteri, è unico.

In questa corsa Scudetto le percentuali le farei anche sugli allenatori. Nel senso di quanto determinano gli allenatori. Ad esempio Spalletti ha fatto due mosse come il cambio modulo col Verona e come i cambi fatti contro l’Udinese. In queste due partite più quella con la Lazio Spalletti ha indirizzato la stagione del Napoli perché se devo trovare due momenti importanti della stagione io scelgo questi.

Ci sono allenatori che cercano di cambiare alcune ed altri che invece vanno per la propria strada non cambiando nulla e sperando comunque di vincere lo Scudetto. E’ l’immagine delle prime tre di testa. Ad esempio il Milan ha cavalcato l’onda con il suo allenatore che ha visto che il Napoli è andato in difficoltà con il Barcellona che aveva il centrocampo a 3 ed è venuto a giocare al Maradona con il 4-3-3.”

Comments

comments