Marek Hamsik e quel legame forte con Napoli: il messaggio al nuovo ristorante di Santa Brigida

Il Mattino oggi in edicola riporta una notizia che testimonia ancora una volta, il legame tra Hamsik e Napoli.

L’ex capitano azzurro oggi al Dalian in Cina, ha mandato un video messaggio di congratulazioni al ristorante “Sano Sano” che ha aperto pochi giorni fa in via Santa Brigida a Napoli e dove è possibile gustare il prosecco prodotto da Hamsik,

Queste le parole dei fratelli Pezone proprietari del ristorante e amici del calciatore slovacco:

“La mia Napoli mi manca, non vedo l’ora di tornare, ha detto lo slovacco nel video. Marek non fa che chiedere notizie della città e della squadra”.



