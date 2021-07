Marelli controcorrente: “L’Inghilterra con la Danimarca non è stata favorita”

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo l’ex arbitro Luca Marelli ha parlato degli arbitraggi di Brych in Italia-Spagna e di Makkelie in Inghilterra-Danimarca.

“Passa un messaggio sbagliato quando si dice Inghilterra favorita dall’arbitro. Il rigore per l’Inghilterra non c’è ma al 73esimo c’era un rigore netto a favore degli inglesi per un fallo subito da Kane in piena area di rigore. Sul doppio pallone si dice una sciocchezza: il gioco non andava interrotto perché non influisce minimamente sul gioco. Non ha arbitrato malissimo Makkelie, l’episodio accade in una frazione di secondo.

Direzione inguardabile quella di Brych a livello arbitrale. C’era un rigore per una trattenuta di Di Lorenzo. Brych ha mancato sei provvedimenti. Non avrei fischiato il rigore di Di Lorenzo in Italia-Belgio.

Makkelie non ha arbitrato male, Brych ha arbitrato malissimo ma non ha inciso sul risultato.

Kuipers (arbitro olandese della finale Inghilterra-Italia n.d.r.) è un grande arbitro, un po’ in calo a livello atletico”.

