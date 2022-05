Marfella a KKN: “Esordio in Serie A? Una bella emozione. Devo ringraziare Ospina, Meret ed il preparatore, sono migliorato tanto”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Davide Marfella, che ha parlato dell’emozione provata nella partita contro lo Spezia per il suo debutto.

Queste le parole di Marfella alla radio ufficiale del club:

“Le emozioni dell’esordio in Serie A? Domenica è stata una bella emozione e penso sia il sogno di ogni ragazzo di Napoli fare il suo esordio in Serie A con la maglia del Napoli. Come ho iniziato? Ho iniziato come attaccante, poi un giorno mancò il portiere e da lì non sono più uscito perché mi piaceva.

Alla Puteolana sono migliorato e cresciuto, poi sono passato al Napoli e finito in prestito fino a che non sono in prima squadra nel Napoli. Se era concordato l’esordio? No, per domenica non era stato concordato niente, quando mister Spalletti mi ha detto di fare il riscaldamento mi sono emozionato. Poi mi sono calmato e sono entrato e penso che sia andata bene.

Com’è stata questa stagione per me? Questo è stato un anno fantastico, ho lavorato con Ospina e Meret che sono due belle persone così come il preparatore e mi sono trovato benissimo. Grazie a loro sono migliorato tanto e li devo solo ringraziare. Mi hanno dato dei consigli e sono riuscito a rubare anche qualche segreto.

Quali sono stati gli insegnamenti di Spalletti? Oltre ad essere una bravissima persona è bravo e molto preparato; quella sua spinta in più è nel fatto che sta sempre sul pezzo e questo ci fa rimanere sempre sul pezzo; questo suo aspetto ci ha portato a fare una buona stagione.

Se si sono emozionati amici e famiglia? Per la mia famiglia è stato emozionante, a qualcuno è scappata anche qualche lacrima. A me no, è difficile che succede.”

