Mario Giuffredi: “Con Gattuso i miei assistiti stanno giocando bene”

Mario Giuffredi, agente dei calciatori del Napoli Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui, è intervenuto a “Ne parliamo il lunedì” trasmissione in onda su Canale8.

“Da quando c’è Gattuso i miei stanno giocando prestazioni importanti. Futuro? Dire cosa succede da qua a luglio non è facile.

La mia intenzione è quella di non far rimanere nello stesso ruolo Hysaj e Di Lorenzo. La situazione di quest’anno non è colpa di nessuno perché doveva andare via Hysaj ma poi certe dinamiche di mercato portano a queste.

Vedremo se portare via Hysaj”

