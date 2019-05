Mario Rui, l’agente: “Lo vuole Giampaolo, ma il sogno è il Benfica”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Radio CRC all’interno di Un Calcio alla Radio del futuro del terzino del Napoli.

“Dove giocherà la prossima stagione? E’ ancora un po’ presto per dirlo, aspettiamo che tante panchine si sistemino e poi faremo le nostre valutazioni. Giuffredi ha poi aggiunto: “Lo vuole Giampaolo? E’ sempre stato un suo estimatore, non escludo che, se lo volesse, potrebbe seguirlo. Va al Benfica? E’ sempre stato il suo sogno: se dovesse diventare una possibilità concreta la coglieremmo al volo

Non sono il procuratore di Koulibaly, quindi non posso parlare di lui non conoscendone le dinamiche, io non gli do prezzo è il difensore più forte al mondo. E’ unico per il suo ruolo, nel ruolo di Allan c’è più concorrenza, quindi avrà un prezzo minore”.

Comments

comments