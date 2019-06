Mario Rui, non solo il Milan su di lui

Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato che non c’è solo il Milan sul terzino portoghese del Napoli, Mario Rui, ma anche club esteri.

Mario Rui, come si sa da un po’, è in uscita dal Napoli; il terzino portoghese ha già detto, qualche settimana fa, che vuole cercare nuovi stimoli. Il Milan è da tempo sulle sue tracce, ma Radio Kiss Kiss Napoli rivela che non c’è solo il club milanese.

Infatti alcuni club esteri sono molto interessati a lui; tra i tanti ci sono lo Zenit ed il Newcastle. In Italia invece è in vantaggio il Milan, anche se è da notare un interesse del Torino; per i rossoneri un aiuto potrebbe arrivare indirettamente da Giampaolo, se l’allenatore sarà lui. Il feeling tra lui ed il portoghese è ottimo.

