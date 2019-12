Marlon, Sassuolo: “Napoli? Speriamo di fare punti, ne abbiamo bisogno”

Marlon, difensore del Sassuolo, ha parlato in zona mista dal Giuseppe Meazza di San Siro dopo la partita pareggiata contro il Milan.

“La partita, soprattutto nel secondo tempo, è stata troppo aperta. C’era grande attenzione nella fase difensiva, ho visto una bella partita. Provavano a pressarci, ma ci siamo ben comportati nell’uscita. Poi abbiamo avuto anche la grande partita di Pegolo, e non sono riusciti a fare gol. Vogliamo sempre vincere, ma se non ci riusciamo almeno un pareggio va bene. Oggi è arrivato, siamo felici ma vogliamo di più. Napoli? Speriamo di fare punti, ne abbiamo bisogno. Non abbiamo una buona classifica e speriamo di vincere”.

