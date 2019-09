Marolda: “Scudetto? Napoli pronto, non sarebbe un miracolo”

Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato, ai microfoni di Radio Marte, delle ambizioni Scudetto del Napoli.

“Qual’è il miracolo che potrebbe fare il Napoli in stagione? Io non credo che debba essere un miracolo, il Napoli si è preparato per bene per rivincere lo Scudetto e quest’anno con la Juve che si è indebolita in panchina e con l’Inter che ha alti e bassi, il Napoli, se sarà capace di ripetere la prestazione in Champions, avrà la possibilità di vincere lo scudetto.

Juve indebolita in panchina? Il 2-2 di ieri sera è figlio di una disposizione tattica sui calci piazzati così com’era a Napoli. Vedendo i gol subiti dalla squadra bianconera ieri sera mi è venuto in mente Sergio Ramos. Il voler continuare a portare queste idee deleterie avanti mi sembra un indebolimento”.

