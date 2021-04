Marotta, Inter: “D’accordo con Conte: Zhang dovrà chiarire. La lettera? Non sappiamo nulla”

L’ad dell’Inter, Marotta, è intervenuto nel pre partita e ha condiviso le parole di Conte sulla chiarezza da parte della società.

Queste le sue parole:

“Ufficialmente non ne sappiamo niente della lettera e per questo non ne conosciamo il contenuto, lo abbiamo appreso dagli organi di informazione. Siamo in un momento tragico e di litigiosità che nasconde il problema della sostenibilità. questo sistema non funziona, anche per colpa della pandemia. Auspico che si possa parlare di riforma del calcio attraverso un professionismo diverso che possa ridurre anche i costi.

Condivido i due concetti espressi da Conte: il primo è quello della massima concentrazione su questo finale di campionato. Il secondo, quello sulla chiarezza, è una richiesta onesta come quella di tutti gli allenatori che chiedono alle società i programmi una volta arrivati a fine stagione. A tempo debito è giusto che ci si ritrovi e che la società esponga i programmi futuri.”

