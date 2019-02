Marotta: “Paratici attende la situazione-Icardi? anche noi quella di Dybala”

Botta e risposta tra Juventus e Inter. Dopo l’apertura del ds bianconero Paratici su Mauro Icardi.



Arriva la replica dell’ad nerazzurro Beppe Marotta, che a margine del Cda interista commenta così ai cronisti presenti: “Non abbiamo intenzione di cedere Icardi. Farà bene anche nel futuro. Paratici ha detto che si vedrà cosa farà a giugno? Lo stesso discorso vale per Dybala, vedremo cosa farà a giugno. Accettiamo in alcuni momenti anche queste dinamiche, di conseguenza ho risposto in modo ironico a quella che è un’affermazione che a mio giudizio è anche fuori luogo perché tutto sommato Icardi è un nostro tesserato. Di conseguenza è giusto che decidiamo noi assieme a lui quello che sarà il futuro”.

Fonte: calciomercato.com

