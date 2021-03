Marsiglia, Milik: “Il Napoli l’estate scorsa mi disse: o rinnovi o te ne vai”

A L’Equipe Arek Milik si è raccontato, parlando anche degli ultimi mesi vissuti a Napoli e del suo futuro dopo le ultime voci.

A seguire le parole dell’attaccante ex Napoli:

““Anche il Marsiglia è un grande club. A Napoli ero in una situazione un po’ strana. La scorsa estate, il club mi disse: o rinnovi o te ne vai. Volevo scoprire altro, volevo andarmene. Durante l’estate, le cose non sono andate come speravo, la pandemia non ha aiutato. E, a gennaio, il Marsiglia è stato il club che mi ha voluto di più. Ho pensato che fosse una buona opportunità per me, venire qui e giocare.

È brutto non poter fare ciò che ami, stai male. Ero molto frustrato gli ultimi mesi a Napoli perché c’erano altri giocatori nella mia situazione, che hanno anche rifiutato di rinnovare, eppure hanno continuato a giocare. Sono stato emarginato, ma cercavo di concentrarmi sul mio futuro. La squadra è sempre stata gentile con me, anche lo staff, ho ancora amici lì.

Molti giocatori sono nella situazione in cui ero io. Prendi uno dei più grandi club del mondo, il Bayern Monaco: Alaba non ha voluto rinnovare. Gioca lo stesso e dà il 100%. Ma non voglio più parlarne più, voglio pensare a Marsiglia e non arrabbiarmi pensando al passato. Oggi sono al Marsiglia e penso solo al Marsiglia. Certo, ho dei sogni e voglio giocare nei migliori club del mondo. Questo è il mio obiettivo.

Mi dico: cosa devo fare per essere in questi club tra due anni? Forse tra due mesi? La strada è dare il 100% ogni giorno, essere pronti per ogni partita, e migliorare. “

