Martinez, ct Belgio: “Castagne pronto per il salto. Mertens? Sensazionale”

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato in un’intervista sulle pagine de Il Mattino. Ecco quanto detto su Mertens e Castagne.

“Mertens può essere ancora decisivo, per lui i 32 anni non sono un problema. È un giocatore sensazionale. Dries ha continuato nel solco delle stagioni precedenti ed è stata un’annata molto positiva. Mertens è nel momento di massima maturità. Non è solo un goleador: sa aprire ed attaccaregli spazi, costruire il gioco congli altri compagni. È estremamente intelligente e ogni allenatore è felice di lavorare con uno come lui. È riuscito facilmente a passare da Sarri ad Ancelotti, è un calciatore chiave nel Napoli e in nazionale

Castagne è un giovane che sta seguendo la giusta strada per crescere al meglio. È maturato in Belgio ed è andato all’estero quando è stato pronto per il salto. Sta imparando molto nell’Atalanta e in serie A. Credo che Castagne sia maturo per un successivo e importante step. Lui è stato molto importante nelle due scorse partite di qualificazione agli Europei”.

Comments

comments