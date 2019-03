Martino: “A Salisburgo non sarà una formalità, l’anno scorso la Lazio prese 4 gol in mezz’ora”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il radiocronista ufficiale Carmine Martino ha parlato della sfida di ritorno contro il Salisburgo.

“Non sarà una formalità a Salisburgo ed il Napoli l’ha capito ieri. Bisognerà stare attenti, ne sa qualcosa la Lazio (che fu eliminata dopo un 4-2 all’andata, ndr). Noi ci divertiamo a fare degli accostamenti, vedendo il Salisburgo mi ha fatto venire in mente il Foggia di Zeman, capace di ribaltare ogni risultato perché non si fermava mai. Meret ha salvato il risultato. La Lazio vinse 4-2 all’andata, vinceva 1-0 anche al ritorno, in 30 minuti il Salisburgo fece 4 gol”.

