Martino: “Il Napoli ha svoltato sul mercato”

Carmine Martino, radiocronista per Kiss Kiss Napoli e giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Quest’anno c’è stata una svolta sul mercato e lo dimostra il fatto che adesso il Napoli lavori con gli agenti più potenti del mondo. Un tempo venivano quasi messi in discussione, invece stavolta il Napoli sta avendo azioni diplomatiche importanti con i procuratori che hanno in mano i calciatori più forti. Questa è una cosa importante per la crescita del club. Che questo possa essere l’anno chiave ne sono certo, ma è chiaro che tanto dipenderà anche dal fatturato”.

