Martino: “La nuova generazione preferisce pizza e tv con amici”

Carmine Martino dice la sua sulla questione dei pochi abbonamenti; per lui è anche per via del fatto che la nuova generazione preferisce stare alla tv con amici.

A Radio Kiss Kiss Napoli Carmine Martino ha commentato i pochi abbonamenti venduti dal Napoli; per lui è anche una questione che la nuova generazione non ha l’abitudine di andare allo stadio. Queste le sue parole:

“Prima si riempiva lo stadio anche con squadre mediocri che sapevi non avrebbero mai lottato… se non per la salvezza. Le nuove generazioni non conoscono il rito di andare allo stadio, vivere la partita, ma sono abituati a vederla con gli amici alla tv con la pizza e le bibite preferite.

Il Napoli ha abbassato i prezzi, deve proseguire con altre soluzioni per incentivare il pubblico a lasciare la poltrona.“

