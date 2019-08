Martusciello, Rai: “E’ venuto fuori lo spirito Juve. Sarri contentissimo”

Giovanni Martusciello, vice allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della gara vinta contro il Napoli.

“E’ chiaro che sembra che si sia vinto in maniera fortuita quando invece la vittoria è meritata, la squadra si è espressa benissimo per 60 minuti, il calo fisico ha inciso, alla fine è venuto fuori lo spirito Juve che combatte fino alla fine, ha evitato il peggio e ha vinto. Quando ci sono i cali di questo portata, sia fisico che mentale, sono situazioni da tener presente e bisogna evitare errori di tale portata, sono convinto che con il lavoro si spazzeranno via quelle poche cose che non sono venute stasera”.

Sul primo gol: “E’ il classico colpo di fortuna, entra Danilo e la mette dentro ma questa squadra da anni si è sempre espressa bene sulle palle inattive contro con un certa velocità e si è visto su questa circostanza”.

Higuain meglio di Dybala in attacco? “Questa squadra ha grandi giocatori e Higuain un’abitudine evidente a giocare in quel ruolo rispetto a Dybala. Ma nel futuro prossimo Dybala avrà molto più spazio”.

Ma da falso nueve? “Bisogna costruire bene la fase di non possesso non tanto di quella di costruzione che è una conseguenza di quella di non possesso”.

Cosa ha detto Sarri? “Era estremamente felice della vittoria, ha visto un’ora del calcio che a lui piace e ora bisogna aumentare il minutaggio e lavorare in questa direzione”.

