Massa: “Le ultime sulla formazione della Samp. A breve esito definitivo sulla trattativa con Vialli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Emanuele Massa, giornalista di sampdorianews.it.

“Le prime due partite della Samp hanno lasciato parecchie perplessità. Dovrebbe essere confermato il 433: fra i pali Audero, difesa a 4 con Depaoli, Colley, Murillo, Murru, a centrocampo Barreto, Ekdal, Linetty, in attacco Quagliarella, Caprari e Ramirez. Al posto di Ramirez, però, potrebbe esserci Gabbiadini o Leris, che ha giocato a Sassuolo. L’idea di Vialli non è tramontata, pare che il 30 settembre sia la data ultima. Sembra che la distanza si sia ridotta ulteriormente, ma tutto si concluderà in quella data”.

