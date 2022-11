Match program e probabili formazioni di Atalanta-Napoli: Spalletti con le idee chiare, Gasperini con un dubbio in attacco

Sabato 5 novembre 2022 ore 18:00 Gewsiss Stadium di Bergamo. Il Napoli affronta l’Atalanta nella tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-23. Diretta TV sui canali DAZN e in radio su Kiss Kiss Napoli.

Il rendimento. Il Napoli è primo in classifica con 32 punti. In dodici gare ha conquistato 10 vittorie (5 in trasferta con Verona, Lazio, Milan, Cremonese e Cremonese) e 2 pareggi (1 in trasferta con la Fiorentina) con 30 gol segnati (14 in trasferta) e 9 subìti (5 in trasferta). L’Atalanta è seconda in classifica con 27 punti dopo 8 vittorie (3 in casa con Torino, Fiorentina e Sassuolo), 3 pareggi (2 in casa con Milan e Cremonese) e 1 sconfitta (in casa con la Lazio), con 18 gol segnati (8 in casa) e 8 subìti (6 in casa).

I precedenti. Sono 57 i precedenti giocati dalle due squadre in casa dell’Atalanta.

Così la scorsa stagione. Atalanta-Napoli 1-3 con i gol di Insigne (N) su rigore, Politano (N), De Roon (A) ed Elmas (N).

Prossimo turno. Martedì 8 novembre ore 18:30 Napoli-Empoli (DAZN), mercoledì 9 novembre ore 18:30 Lecce-Atalanta (DAZN).

Gli assenti. Nel Napoli: Rrahmani e Kvaratskhelia. Nell’Atalanta Muriel, Zappacosta e Palomino (doping).

Gli squalificati. Nessuno.

I diffidati. Nessuno.

Gli ex. Nell’Atalanta Zapata. Nel Napoli nessuno.

Previsioni meteo durante la partita. Cielo sereno, temperatura di circa 12° C, umidità circa 70%, venti moderati di Maestrale.

Le probabili formazioni. Formazione praticamente fatta per Spalletti con i rientri di Mario Rui per Olivera e Juan Jesus per Ostigard. L’assenza di Kvaratskhelia potrebbe dirottare Lozano sulla sinistra con Politano esterno a destra. Gasperini dovrebbe recuperare Scalvini in difesa, pronto Djimsiti al suo posto. Ballottaggio Ojlund-Zapata per sostituire l’infortunato Muriel.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini (Djimsiti); Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman Hojlund (Zapata).

A disposizione: Rossi, Sportiello; Okoli, Djimsiti (Scalvini), Zortea, Ruggieri, Soppy; De Roon, Malinovskyi; Boga, Zapata (Hojlund). All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano.

A disposizione: Sirigu, Marfella; Zanoli, Ostigard, Olivera; Elmas, Gaetano, Demme, Ndombele; Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin. All. Spalletti.

La sestina arbitrale.

Arbitro: Maurizio MARIANI della sezione arbitrale di Aprilia

Maurizio della sezione arbitrale di Aprilia Assistenti: Cecconi e Bercigli;

IV Uomo: Sozza;

VAR: Irrati;

AVAR: Abbattista.

