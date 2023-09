Match program e probabili formazioni di Bologna-Napoli: due ballottaggi a testa per Motta e Garcia

Per la 5° giornata del campionato di Serie A 2023-24 il Napoli affronta il Bologna allo stadio Dall’Ara di Bologna domenica 24 settembre alle ore 18:00. Diretta TV sui canali DAZN.

Il rendimento delle delle due squadre.

Il Napoli dopo quattro giornate è 6° in classifica con 7 punti dopo le vittorie con il Frosinone in trasferta (3-1) e il Sassuolo in casa (2-0), la sconfitta al Maradona con la Lazio (1-2) e il pareggio in casa del Genoa (2-2).

Il Bologna dopo quattro giornate il Bologna è undicesimo in classifica. I 5 punti sono frutto di 1 vittoria (in casa con il Cagliari), 2 pareggi, 1 sconfitta (in casa con il Milan. Ha segnato 3 gol (2 in casa) e ne ha subìti 4 (3 in casa).

I precedenti a Bologna.

Sono 73 i precedenti giocati dalle due squadre in casa del Bologna.

Così l’ultima sfida giocata al Dall’Ara.

Stagione 2022-23: Bologna-Napoli 2-2 con i gol di Osimhen (N), Osimhen (N), Ferguson (B), De Silvestri (B).

Il prossimo turno di Bologna e Napoli.

mercoledì 27 settembre ore 20:45 Napoli-Udinese (Dazn)

giovedì 28 24 settembre ore 18:30 Monza-Bologna (Dazn).

Gli Assenti.

Nel Napoli: Gollini, Rrahmani e Juan Jesus.

Nel Bologna: Soumaoro.

Squalificati.

Nel Napoli: nessuno.

Nel Bologna: nessuno.

Diffidati.

Nel Napoli: nessuno.

Nel Bologna: nessuno.

Gli ex.

Nel Napoli: nessuno.

Nel Bologna: nessuno.

Le previsioni meteo durante la partita.

Cielo sereno, temperatura circa 21°, umidità circa 36%, venti deboli di Grecale.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

Rispetto alla trasferta Champions con il Braga Garcia perde Rrahmani e Juan Jesus ma recupera Cajuste e Demme. Ballottaggio a sinistra Mario Rui-Olivera con il portoghese favorito. Possibile inserimento sulla destra di Lindstrom per Politano.

Thiago Motta deve scegliere la catena di destra con i ballottaggi De Silvestri-Posch in difesa e Orsolini-Ndyae in attacco.

BOLOGNA (4-2-3-1):

A disposizione: (50) Gasperini, (34) Ravaglia; (3) Posch, (33) Calafiori, (14) Bonifazi, (16) Corazza, (22) Lykogiannis; (6) Moro, (80) Fabbian, (17) El Azzouzi, (82) Urbanski, (56) Saelemaekers; (11) Ndoye, (77) Van Hooijdonk. All. Thiago Motta.

NAPOLI (4-3-3):

A disposizione: (14)Contini, (16) Idasiak; (59) Zanoli, (17) Olivera; (24) Cajuste, (70) Gaetano, (4) Demme, (7) Elmas; (29) Lindstrom, (81) Raspadori, (18) Simeone, (23) Zerbin. All. R. Garcia.

La sestina arbitrale:

A RBITRO: Giovanni AYROLDI (della sezione arbitrale di Molfetta – Bari)

(della sezione arbitrale di Molfetta – Bari) assistenti di linea: Bindoni e Tegoni;

IV uomo: Massimi;

addetto al VAR: Irrati;

assistente al VAR: Pagnotta.

