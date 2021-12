Materazzi: “Inter favorita per lo Scudetto, ma ci sono anche Napoli e Milan. Insigne? Se va via ci perdono tutti”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, tra i protagonisti del Mondiale del 2006, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino.

L’ex nerazzurro ha espresso il proprio parere sulla lotta Scudetto, soffermandosi anche sul possibile e tanto vociferato addio di Lorenzo Insigne, in direzione Toronto: “La favorita è ancora l’Inter, ma per la corsa al titolo non ci sono solo i nerazzurri. Il Milan è secondo a soli quattro punti di distanza e questo vuol dire che non è assolutamente fuori dai giochi. E nella contesa ci metto anche il Napoli. Insigne? Se davvero dovesse andare via, penso che ci perderebbero un po’ tutti”. Per sostituirlo servirebbe un esborso di almeno 30/40 milioni di euro. Lorenzo è stata l’arma vincente dell’Italia campione d’Europa e lo è anche del Napoli”.

