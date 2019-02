Materazzi: “Non chiedetemi di tifare Juve in Champions, se non la vincono sarà un fallimento”

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha parlato della Juventus e della Champions in un’intervista ad Eurosport.

“La Juve è sempre da Champions, sono forti perché ogni anno ha l’ossessione di doverla vincere. Quando vinci tanto in Italia ti rimane sempre il sapore che devi fare un passo in avanti e quel passo in avanti è la Champions. Quest’anno hanno preso un giocatore che a livello di Champions non ha eguali e penso sia il loro primo obiettivo perché in Italia è difficile che qualcuno tolga loro lo scettro di campioni; sono i più attrezzati e organizzati, da tantissimi anni vincono e giocano insieme. Ronaldo deve fare la sua parte, il problema sarà se non la vincono; dovesse succedere, per me sarà un fallimento perché se prendi il giocatore più forte al mondo ti aspetti di vincere la Champions ma la coppa la vince solo una squadra. Io però da interista non posso tifare la Juventus; se la vincono da italiano farò loro i complimenti, ma non potete chiedermi di tifarli”.

