Matic: “Ancelotti tra i migliori allenatori degli ultimi 20 anni”

Il centrocampista del Manchester United, Nemanja Matic, ha commentato in un’intervista il possibile arrivo all’Everton di Carlo Ancelotti.

“Non so… non ha ancora firmato, difficile da dire. Lo conosco, abbiamo lavorato insieme nel 2009-10. Un grande allenatore, abbiamo vinto la Premier al Chelsea“. Quello fu il quarto successo in campionato per i Blues, che ruppero un digiuno che durava dalla stagione 2005-06. “Ha vinto molti titoli, non ricordo quante Champions. Farà bene in qualunque squadra andrà, negli ultimi 20 anni è stato uno dei migliori. Potrà far rendere al meglio qualsiasi squadra“.

