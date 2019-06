In un’intervista ad ‘AS’, Matthaus, ha rivelato che vede ‘El Bandido’ in bianconero e ha anche affermato che il classe 1991 è in contatto con Cristiano Ronaldo.

“Abbiamo fatto una chiacchierata due settimane fa, durante la festa per la vittoria della Bundesliga del Bayern Monaco. Io lo vedo alla Juventus. È molto vicino a Ronaldo e mi ha detto che era in contatto con lui. Cristiano ha detto che lo vorrebbe alla Juventus. Lo capisco: James può dare molti assist a Ronaldo, brillerebbero entrambi”.

