Mazzarri a Sky: “Dovevamo essere più precisi, ma abbiamo messo sotto il Napoli”

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha commentato il pareggio a reti inviolate contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport 24.

“Vedendo come sono andate queste 7 gare, tenendo conto anche di qualche errore, nostro e arbitrare, potevamo avere 2-3 punti in più. Il Napoli crea tantissime occasioni, abbiamo preparato bene la partita. Siamo partiti un po’ contratti, anche per merito loro ma già nella seconda parte del primo tempo siamo migliorati, andando vicini al gol con Ansaldi, che ha trovato una splendida risposta dell’ottimo Meret. Anche nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene. Ci sono state palle importanti e situazioni in cui dovevamo essere più precisi. Se fossimo stati più bravi, Belotti avrebbe fatto più tiri e probabilmente anche un gol. Il Napoli è una signora squadra, ma con noi ha creato veramente poco. Inter-Juve? Non commento le partite di altri (ride, ndr)”.

