Mazzoleni clamoroso: “Hamsik il meno sopportabile”

All’Eco di Bergamo Mazzoleni ha rilasciato alcune dichiarazioni molto scomode e ha definito Hamsik il meno sopportabile con cui si è confrontato.

L’ex arbitro, oramai, Mazzoleni si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni incredibili all’Eco di Bergamo. In particolare ha definito Hamsik quello meno sopportabile in campo e ha parlato anche della Supercoppa di Pechino. Di seguito le sue parole, che faranno molto discutere:

“Ibrahimovic il più forte che ho visto, l’unico che sul campo ti dava la sensazione di poter vincere le partite da solo. Messi il simbolo del talento, Cristiano Ronaldo la macchina perfetta. Zanetti e De Rossi i più carismatici, Hamsik quello meno sopportabile.

Supercoppa Pechino? Nessuna decisione sbagliata, quel rosso a Pandev è figlio della segnalazione di un assistente, Stefani, che poi ha fatto anche la finale dei Mondiali in Brasile con Rizzoli.

Uno degli errori che più mi tormentano è un rigore in Juventus-Genoa: lo fischio, chiedo aiuto ai leader in campo, Del Piero che ha subìto il fallo giura che era in area, i genoani sostengono il contrario. Io l’ho visto in area: rigore. La sera vedo le immagini: fuori area di un metro.

Bene: oggi, con il Var, a quell’errore si rimedia in pochi secondi. Perché gli arbitri ambiscono alla trasparenza, non esistono trame per far vincere questo o quello.”

