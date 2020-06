Meret: “Abbiamo dato tutto dall’inizio alla fine, ce lo siamo meritati”

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai dopo la vittoria della Coppa Italia.

“Abbiamo saputo soffrire in tanti momenti e abbiamo giocato in altri. Siamo contenti abbiamo dato tutto dal primo minuto fino all’ultimo e sono felice di far parte di questo gruppo. Il presidente e il mister sono orgogliosi di noi e ci hanno detto che ce lo siamo meritati.

Buffon è ancora il numero uno e lo ha dimostrato anche oggi in partita dopo aver salvato dei palloni importanti. Per me è un orgoglio e un onore giocare partite come queste contro il mio idolo.

C’è ancora tanto da fare, questo è il primo passo e siamo riusciti a portare a casa questa Coppa. Adesso dobbiamo continuare con questo spirito per toglierci delle soddisfazioni e rimontare in campionato.

Non la considero una rivincita. Il mister fa le sue scelte, io mi sono fatto trovare pronto. Dedico questa Coppa a tutta la mia famiglia, a tutti i Napoletani e ai miei compagni.”

