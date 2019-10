Meret: “Non siamo stati bravi a concretizzare”

Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport parlando del pareggio in Champions sul campo del Genk:

“Siamo a 4 punti, ma siamo un po’ delusi. Nonostante non abbiamo fatto una grande partita abbiamo creato tante palle gol e colpito tre pali. Non siamo stati bravi a concretizzare. Non dobbiamo fare drammi, ma pensare alla prossima partita e andare sempre meglio.

Anche oggi abbiamo fatto bene nella prima parte, poi alla fine del primo tempo abbiamo sofferto un po’ la loro pressione. Gli avversari hanno messo tutto, ma poi nel secondo tempo sono calati e abbiamo provato a metterli all’angolo. Non è facile in Champions, ma dobbiamo pensare a noi stessi e fare cosa dice mister.

Sono contento per la mia prestazione e di tutta la squadra in fase difensiva. Non abbiamo concesso grandi occasioni, ci hanno messo sotto in alcuni tratti ma è un punto da cui ripartire”.

