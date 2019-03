Meret straordinario: 7 clean sheet in 13 gare per lui

Alex Meret si sta ritagliando uno spazio sempre più importante all’interno del club.

I numeri sono senz’altro dalla sua parte: 7 gare senza subire reti per lui in 13 partite giocate: 9 in Serie A, 3 in Europa League e 1 in Coppa Italia.

Continuando di questo passo Meret potrebbe presto conquistare la Nazionale dove però troverebbe Donnarumma.

La concorrenza per la Nazionale è stimolante con Meret che senza bisogno di proclami ha detto: «Donnarumma ha più esperienza, ma non ho niente da invidiargli»

