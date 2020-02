Mertens e l’appuntamento con la storia: i belga ha partecipato al 53,06% dei gol del Napoli in Champions League

Se il Barcellona ha Messi il Napoli può puntare sul suo miglior attaccante della storia: Dries Mertens.

Mertens con 120 gol segnati un tutte le competizioni è il secondo miglior azzurro di sempre nella classifica marcatori di tutti i tempi del Napoli. Davanti a lui un centrocampista, Marek Hamsik, che di gol ne ha segnati 121.

Contro il Barcellona però Mertens, nel giorno della lettera chiave che è proprio la M dell’iniziale del suo cognome, potrebbe raggiungere e si spera anche superare l’ex capitano slovacco.

Proprio nelle coppe europee Mertens è il miglior attaccante della storia del Napoli con 25 gol.

In particolare, per quanto riguarda la Champions League preliminari compresi, Dries Mertens da quando ha indossato la maglia azzurra nella stagione 2013-14, ha segnato 16 gol e fornito ben 12 assist.

In pratica Mertens ha messo il suo ‘piedino’ in 28 dei 55 gol segnati dal Napoli in Champions League, pari al 50,91% del totale.

Esclusi i preliminari la percentuale diventa addirittura più alta visto che Mertens, tra partire dei gironi e quelle degli ottavi di finale, ha segnato 15 gol e fornito 11 assist partecipando al 53,06% dei 49 gol realizzati dal Napoli in Champions League dalla stagione 2013-14 ad oggi.

Ricordiamo che Mertens ha segnato a quasi tutte le big europee affrontate in Champions con la maglia del Napoli: Real Madrid, Benfica, Liverpool e PSG rimanendo a secco solo con il Manchester City.

In questa stagione Mertens in Champions ha già segnato 5 gol (2 al Liverpool, 2 al Salisburgo e 1 al Genk) e fornito l’assist del gol vittoria di Insigne nel 3-2 in casa del Salisburgo.

Comments

comments