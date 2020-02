Mertens in doppia cifra tonda si avvicina ad Hamsik, intanto Insigne raggiunge Bugatti

Doppia festa per Mertens e Insigne alla Sardegna Arena. I due azzurri oltre la vittoria sul Cagliari proprio con un gol dell’attaccante belga, festeggiano anche un altro passettino nella storia del Napoli.

Mertens. Per lui il gol segnato al Cagliari gli vale una doppia cifra tonda: il numero 90 in Serie A e il numero 120 in tutte le competizioni con la maglia del Napoli. Mertens ora è un sol gol da Hamsik che con 121 gol segnati in tutte le competizioni con la maglia del Napoli è il leader della classifica dei marcatori all time in maglia azzurra.

Insigne. Entrato al 61′ al posto di Demma con la presenza di ieri Insigne ha raggiunto al 5° posto Bugatti nella classifica dei calciatori più presenti in Serie A con la maglia del Napoli. Con 256 presenze Insigne insegue ora il quarto posto di Ciro Ferrara con 310.

