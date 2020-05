Mertens, il futuro può attendere

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul rinnovo del contratto di Mertens con il Napoli che scade il prossimo 30 giugno.



Questi alcuni passaggi della disanima del quotidiano napoletano.

“Il Napoli non dispera di aver perso Mertens. Al club basterebbe un piccolo rilancio per assicurarsi il sì di Dries. Ma non è detto che arriverà.

Quello di De Laurentiis è stato un aut-aut: prendere o lasciare. 4,5 milioni di euro per due anni, più un piccolo bonus alla firma.

Ovvio, altrove c’è chi offre di più. E il belga, per questo, tentenna: da una parte c’è Gattuso, un tecnico che in sei mesi ha imparato a stimare e con cui è sicuro di poter tornare ai fasti vissuti con Sarri.

Dall’altra parte quella offerta, non proprio irrinunciabile, fatta calare dal Napoli per trattenerlo in azzurro.

L’Inter è la seconda scelta di Mertens, se dovesse saltare l’intesa con il Napoli. Insomma, bisogna ancora attendere per capire il destino di Mertens”.

