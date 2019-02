Mertens in scadenza potrebbe lasciare il Napoli

L’attaccante belga Dries Mertens è in scadenza di contratto e le parti non procedono al rinnovo; indizi che conducono ad una sola conclusione: può partire.

Dries Mertens non è più uno degli incedibili, almeno così rivela il Corriere del Mezzogiorno. Il contratto è in scadenza a giugno 2020 e le due parti, società e calciatore, non procedono al rinnovo.

Il calciatore a maggio compirà 32 anni, ha un contratto di 5 milioni all’anno con 28 di clausola da esercitare entro il 15 giugno; fino ad ora non sono neanche stati avviati i discorsi del rinnovo. Ciò porta a pensare che questa estate il calciatore può lasciare il Napoli.

Questo rende la partita Napoli-Juve di domenica sera una delle sue ultime da giocare, si spera con tante soddisfazioni per lui e per i tifosi azzurri.

Comments

comments