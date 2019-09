CdS – Mertens: “Llorente molto forte, dobbiamo guardare avanti”

Dries Mertens, attaccante del Napoli che ricopre il suo ruolo naturale nel Belgio, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in edicola oggi.

L’attaccante belga del Napoli, Dries Mertens, ancora non ha digerito la sconfitta arrivata nel finale contro la Juventus. Ne ha parlato in un’intervista per il Corriere dello Sport in edicola oggi, dove alcune delle dichiarazioni sono le stesse del post-partita di un paio di giorni fa.

Di seguito quello che ha detto di nuovo:

“Noi ci siamo rinforzati, ma anche loro hanno fatto grandi acquisti. Purtroppo nello scontro diretto abbiamo preso gol all’ultimo minuto ed è brutto perdere in quel modo. Nel calcio gli episodi possono cambiare tutto, specialmente se accadono alla fine.

Ancora oggi per me è dura digerire quella sconfitta: siamo andati sotto di 3 gol, poi abbiamo rimontato e sul 3-3 credevamo di aver evitato la sconfitta. Prendere il gol del 4-3 in un’azione che non era pericolosa è stato davvero terribile. La Juventus ha sulla carta ancora la squadra più forte.



Moi puntiamo allo scudetto e vogliamo fare qualcosa di importanti, combattere e fare bene. Contro la Juve è andata male, ma siamo a inizio stagione e dobbiamo guardare in avanti e battere la Sampdoria. Llorente è un attaccante molto forte; il mio futuro è qui a Napoli.“

