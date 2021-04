Mertens non promosso dai quotidiani nelle pagelle

La prova di Dries Mertens di ieri sera contro la Juventus non ha trovato l’approvazione dei quotidiani, che non l’hanno promosso nelle pagelle.

Non si va oltre il 5,5 per le sue valutazioni. Il Corriere dello Sport gli ha dato un 5 in pagella, motivando così:

“Finisce per rappresentare una presenza ornamentale, mentre invece dovrebbe offrirsi come valore aggiunto. Da centravanti o da sotto-punta non è Ciro.”

Per la Gazzetta dello Sport, invece, è da 5,5:

“Da centravanti quasi non si vede, facilitando così il lavoro di De Ligt e Chiellini. Nella ripresa dovrebbe dare più fantasia e creatività, ma si capisce che non è serata e si aggira senza mai incidere.”

Il nostro Mauro Guerrera si è espresso così:

“MERTENS: 4 – Come Lozano anche lui non si è proprio visto.“

