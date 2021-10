Mertens pronto al rientro ed a riprendersi il Napoli

Dries Mertens si prepara a rientrare in campo con il Napoli, dopo la lunga degenza per via dell’infortunio alla spalla.

Un infortunio che lo ha tenuto fuori in questi primi mesi di stagione 2021/22 del Napoli. Dopo un lungo periodo di allenamenti in gruppo per riprendere la condizione fisica, quindi, “Ciro” si prepara a tornare in campo. Un rientro proprio nel momento più congestionato della stagione azzurra, con sette partite in tre settimane da giocare.

Ciò vuol dire che Dries, quasi sicuramente, dovrebbe trovare spazio nelle rotazioni di Spalletti. “Ciro” ha sempre dimostrato di essere fondamentale per il Napoli, senza considerare il record di gol che detiene (135 reti segnate in maglia azzurra). Oltre alla sua importante disponibilità nel periodo in cui il Napoli sarà atteso da tante partite, Mertens sarà una delle pedine fondamentali tra gennaio e febbraio.

In quel mese e mezzo ci sarà la Coppa d’Africa ed il club azzurro sarà orfano di Osimhen, che tanto sta facendo bene in questo inizio di stagione. Sarà compito di Dries e Andrea (Petagna) sopperire alla sua mancanza lì davanti. Il belga, insomma, è pronto al rientro, probabilmente, nel momento più importante del Napoli fino ad ora.

