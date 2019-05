Mertens: “Resto a Napoli, voglio essere sempre più importante per la squadra”

Dries Mertens, attaccante olandese del Napoli, ha parlato alla stampa in mixed zone al termine della gara persa contro il Bologna.

“Peccato per il 3-2, volevamo finire bene, veramente un peccato. Il prossimo obiettivo? Voglio essere ancora più importante per la squadra, ho avuto un po più di difficoltà per cambiare modulo e trovare il posto, ma alla fine l’ho trovato. Abbiamo trovato questo sistema offensivo e penso che funzioni bene. Quando giochiamo fuori è pieno di napoletani, fa sempre piacere.

Una promessa? Io ho ancora un anno e sto qua, non ho sentito che questa sia stata la mia ultima partita.

Giocare più un verticale rispetto al passato? Vero, è un gioco più offensivo, stiamo facendo bene.

Tanta sfortuna con i pali? Si ma la fortuna di guadagna sul campo, dobbiamo essere più cattivi sempre e continuare come stiamo facendo. Vogliamo sempre fare meglio ma non è sempre facile quando cambi allenatore, abbiamo provato e dobbiamo continuare ed essere lì quando gli altri sbagliano”.

