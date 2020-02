Mertens ritrova il Cagliari: tra la trasformazione e i tanti gol

Il Napoli di Mertens e compagni domenica farà visita al Cagliari di Maran nella ventiquattresima giornata di Serie A.



La bella storia tra Mertens e il Cagliari comincia quasi 4 anni fa: l’11 dicembre 2016 Mertens giocò la prima partita da centravanti, complice l’infortunio di Milik e lo scarso rendimento di Gabbiadini. Subito una tripletta per il belga che da quel momento scoprì un nuovo se stesso che oggi lo porta ad essere a due sole reti dal diventare il migliore marcatore della storia del Napoli.

Il Cagliar inoltre è la seconda vittima preferita di Mertens in Serie A: 9 gol segnati in 7 sfide giocate in campionato contro i rossoblù.

