Mertens, situazione in stand-by ma il rinnovo arriverà

Dries Mertens, il cui contratto è in scadenza nel 2020, è in attesa del rinnovo. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport sulla situazione.

C’è anche Dries Mertens tra gli azzurri che dovrebbero presto rinnovare il proprio contratto. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’accordo attualmente scade nel 2020 ed è preventivabile almeno un altro anno di contratto, se non due. Al momento la situazione è in stand-by, ma non c’è nessuna fretta: il folletto belga ha più volte ribadito la sua volontà di restare alle pendici del Vesuvio.

