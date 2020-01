Mertens volato in belgio, mistero sulle condizioni fisiche

Dries Mertens è volato in Belgio nella serata di oggi. Il calciatore azzurro è atterrato a Bruxelles e per tutta la settimana non si è allenato.

Dries Mertens è in Belgio, il giocatore nella serata di oggi, un po’ a sorpresa, è atterrato a Bruxelles per trascorrere alcuni giorni con amici e familiari. Il calciatore azzurro per tutta la settimana non si è allenato con il gruppo per via di alcuni problemi fisici non precisati, vi è un certo mistero sulle sue condizioni fisiche. Il rinnovo con il club azzurro resta ancora lontano, intanto ci sono voci di mercato che lo accostano a Real Madrid e Inter.

Comments

comments