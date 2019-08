Messi più forte di Ronaldo, lo rivela uno studio

Una ricerca svolta dai ricercatori della KU Leuven University del Belgio, insieme alla SciSports, rivela che Messi è più forte di Ronaldo; questo grazie al valore VAEP.

Il valore VAEP è il Valicing Actions by Estimating Probabilities, ovvero le varie azioni che un giocatore fa in campo per risultare incisivo per la squadra. Questo è il valore preso in considerazione dalla ricerca svolta dai ricercatori del Belgio insieme alla SciSports, società specializzata in dati e statistiche.

Questa ricerca, e l’utilizzo di questo valore, ha dato una risposta alla classica domanda: è più forte Messi o Cristiano Ronaldo? A quanto pare la risposta è Lionel Messi; il suo valore VAEP è 1,21 per partita mentre quello di Cristiano Ronaldo è 0,61.

Le partite prese in considerazione vanno dal 2013/14 fino a quelle del 2017/18.

Comments

comments