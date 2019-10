Mihajlovic dimesso dall’ospedale dopo il secondo ciclo di cure

Sinisa Mihajlovic lascia l’Ospedale Sant’Orsola dopo il secondo ciclo di cure. Era ricoverato nella struttura dal 9 settembre.

Dopo il secondo ciclo di cure, Sinisa Mihajlovic lascia l’Ospedale Sant’Orsola, in cui era ricoverato dal 9 settembre. Già domenica aveva ricevuto il permesso di andare al Dall’Ara per guidare il Bologna nella sfida contro la Lazio. Un appuntamento a cui l’allenatore non voleva mancare: festeggiare i 110 anni del club emiliano affrontando la sua ex squadra, a cui è sempre rimasto legato. I medici avevano dato l’ok dopo i controlli ematici. Mihajlovic era stato ricoverato per la prima volta al Sant’Orsola il 15 luglio e dimesso il 28 agosto dopo il primo ciclo di terapie. In quei 44 giorni aveva ricevto l’ok dei medici per andare in panchina nella prima giornata di campionato a Verona.

Fonte: SKY.

